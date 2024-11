Ilrestodelcarlino.it - Ora è Gutierrez il giocatore che Giuliani deve ritrovare

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Detto dei centrali che stanno facendo sfracelli, Sanguinetti su tutti ma per percentuali d’attacco anche Anzani e Stankovic, rimane il cruccio dei martelli per un Albertoche nell’attesa diil miglior Davyskiba ("non voglio darlo in pasto ai lupi, ilva preservato" le sue parole al termine del match con Padova)far cresceree riportare Rinaldi alle prestazioni delle prime due giornate, col talentino gialloblù che si è appannato tra Civitanova e Padova. Nelle statistiche di rendimento Tommaso Rinaldi è il terzo in assoluto tra i martelli per punti fatti (140, primo è Michieletto a 161), ma è davanti al martello trentino per positività in generale (53% contro 52%), anche se andando a spulciare i dati di efficienza (ovvero i punti fatti meno gli errori e le murate subite) Rinaldi scala qualche posizione dietro, anche a scapito di Ishikawa per esempio.