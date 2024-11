Sport.quotidiano.net - Ndoye, recupero da Champions. E’ un Bologna a trazione anteriore

Clamoroso a Casteldebole: Dannon solo ha recuperato, ma viaggia verso la maglia da titolare con il Lille. Si era fermato a Roma, contro la Roma, il 10 novembre, andando a sbattere contro il palo con la tibia. La contusione aveva causato un esteso ematoma che fatto temere la frattura, poi scongiurata. Aveva pure lasciato il segno con due tagli e diversi punti di sutura. Morale erano previste tre settimane di stop.sarebbe dovuto rimanere ai box fino a sabato e saltare almeno Lazio, Lille, Venezia e forse pure il Monza in Coppa Italia, per rientrare con la Juventus. Invece eccolo, già pronto e recuperato. Non al meglio, ma quanto basta, considerato che la sfida con il Lille è da quelle da dentro o fuori, una finale per sperare di tenere aperta la corsa ai playoff per gli ottavi di