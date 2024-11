L’irritazione di Meloni per l’incidente Lega-Forza Italia sulla Rai e l’occhiataccia a Tajani | Fatto il cessate il fuoco in Libano risolveremo anche questa…

Leggi su Open.online

«Grazie presidente del Consiglio per aver accettato l’invito». «Congratulazioni al ministro degli Esteri per il grande lavoro svolto». Ufficialmente Giorgiae Antoniosi scambiano carinerie e complimenti, e non potrebbe essere diversamente: di fronte hanno la platea globale dei Med Dialogues, la conferenza annuale organizzata dalla Farnesina con l’Ispi per dare slancio all’azione dell’nel mondo. Ma dietro le smancerie ufficiali e i toni solenni del discorso, s’intravede tutta la freddezza della leader in una delle giornate più complicate dalla nascita del suo governo.arriva in ritardo di mezz’ora e fila via veloce dentro l’hotel sui colli di Roma che ospita il Forum. Voglia di parlare ne ha pochissima. «Siamo riusciti a fare ililin, possiamo farlosul canone Rai», è l’unica frase che consegna ai cronisti sulparlamentare che ha messo in allarme da stamattina la maggioranza, conche ha votato contro la proposta delladi tagliare il canone della tv di Stato.