Iodonna.it - La scrittrice sudcoreana, nata il 27 novembre 1970, spesso descrive nei suoi libri personaggi che, per sfuggire al male di vivere, cercano di dissolversi nel nulla

Leggi su Iodonna.it

Colpiscono sempre le reazioni alla telefodell’annuncio del premio Nobel. L’anno scorso Jon Fosse era alla guida della sua auto, Han Kang, premio Nobel per la Letteratura 2024, aveva appena finito di cenare con il figlio. Il Nobel per la letteratura allaHan Kang X Leggi anche › La premio Nobel Han Kang: «Racconto l’incontro fra solitudini» La, bella come sanno essere certe asiatiche chiuse nei ventagli della segretezza, èsotto il segno del Sagittario, ma nel suo Temale svela un tratto conturbante.