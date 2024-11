La pianista ucraina Anna Fedorova | Da quasi tre anni in guerra spero che la luce trionfi sulle tenebre

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – “Dasiamo coinvolti nella terribilecontro la Russia, la mia speranza per l’e per il mondo in generale è che, come nell’ultima immagine di Quadri di un’esposizione di Musorgskij che è simbolicamente chiamata ‘La grande porta di Kyiv’, lae il bene sconfigga il male.davvero che questo accada molto presto!”. E’ quanto ha dichiarato all’Adnkronos lache domani si esibirà in concerto al Teatro Argentina per l’Accademia Filarmonica Romana. Ospite delle istituzioni musicali e sale da concerto più prestigiose al mondo,, che suonerà per la prima volta nella stagione della Filarmonica, fra le più note e apprezzate pianiste dell’Europa dell’Est, è stata una delle prime musiciste ad attivarsi per concerti e progetti di beneficenza a sostegno del popolo ucraino colpito dalla(di grande richiamo la tournée europea nell’estate 2022 solista con l’Ukrainian Freedom Orchestra), continuando ancora oggi nella campagna di raccolta fondi.