Quotidiano.net - La 15enne impiccata. La procura: si è uccisa. Ipotesi revenge porn

PIAZZA ARMERINA (Enna) La morte di Larimar Annaloro, quindicenne trovata senza vita il 5 novembre a Piazza Armerina (Enna), è al centro di uno scontro che vede su fronti opposti magistratura e famiglia della ragazza. Il pm per i minori, Rocco Cosentino, basandosi sulla ricognizione cadaverica e sui dati raccolti sul luogo del ritrovamento, sostiene che si tratti di suicidio. La famiglia rifiuta questa tesi, sollevando dubbi e indicandoalternative che mantengono vivo il mistero sulla tragica fine dell’adolescente. "Con i dati in nostro possesso possiamo dire che si tratta di un suicidio: morte compatibile da soffocamento per impiccamento con assenza di lesività etero indotta". Nessun segno di lesioni e ferite compatibili con un’aggressione, quindi. Il sopralluogo nella stanza di Larimar non ha poi rivelato anomalie ("C’era il disordine tipico delle camerette degli adolescenti", dice il pm), e le scarpe della ragazza, pur non completamente sporche, presentavano tracce di erbetta che suggerirebbero un passaggio in uno spazio verde, come l’orto di casa.