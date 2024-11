Ilnapolista.it - Kvaratskhelia, è tutto fermo: il Napoli vuole la clausola di 120 milioni (Repubblica)

, è: illadi 120)Scrivecon Pasquale Tina:Kvara sperava di voltare pagina subito con la Roma, ma nella ripresa è apparso un po’ stanco tanto che Conte ha dato spazio a Neres, apparso in netta crescita e molto vicino al gol del 2-0.adesso punta al Torino per contribuire alla vittoria e restare in vetta alla classifica. Il presente è rigorosamente azzurro, l’obiettivo ambizioso è quello di provare a vincere di nuovo lo scudetto, il futuro – invece – èda decifrare. L’accordo per il rinnovo del contratto non è stato trovato: resta la distanza tra le parti, sopratsull’entità dellarescissoria. L’entourage di Kvara laattorno agli 80di euro, ilsopra i 100(120) e quindi la situazione è in stand-by.