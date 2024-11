Ilrestodelcarlino.it - "Il ponte non è a norma". Chiedono 2 milioni di danni

non a, inviate le prime lettere di diffida e richieste di risarcimentoper l’alluvione di Senigallia del 15 settembre del 2022. Quattro famiglie senigalliesi, attraverso l’avvocato Simeone Sardella,fino a 2di euro trapatrimoniali emorali subiti. Le diffide sono partite nei giorni scorsi, notificate alla Regione Marche, al Consorzio di Bonifica e al Comune di Senigallia quale ente proprietario del. Tutti enti ritenuti responsabili civili dell’inondazione subita dalla cittadina marinara provocata dal2 Giugno ritenuto non a. Le quattro famiglie sono state gravemente alluvionate e di conseguenza anche sfollate. Le stesse sono pronte a costituirsi parte civile contro gli imputati, dipendenti degli enti, e i rispettivi enti datori di lavoro nel processo che si terrà davanti al giudice dell’udienza preliminare del tribunale di L’Aquila e dove c’è già fissata l’udienza per il 4 dicembre.