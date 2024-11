Ilgiorno.it - Guerriglia urbana al Corvetto, Sala: “Non c’è un effetto banlieue, incontrerò i genitori di Ramy”

Milano, 27 novembre 2024 – “Non c’è una Milano”. Ha atteso qualche giorno il sindacoper esprimersi sullache ha devastato il quartieredopo la morte, sabato, dell’egizianoElgaml. Ha scelto di farlo questo pomeriggio a margine dell’inaugurazione di un nuovo centro dedicato ai migranti. “Ho chiesto e chiederò – ha detto – in attesa d’incontrarmi col prefetto, una ancor maggiore presenza delle forze dell’ordine in città, e inviterò a Palazzo Marino ie la famiglia di”. "Capisco che alla destra piaccia fomentare queste situazioni ma sono qui oggi per continuare a dire che Milano resterà una città accogliente”, ha aggiunto. "Quello che è successo ci richiama alla nostra attenzione ma non ci fa deviare rispetto alla nostra rotta – ha sottolineato –.