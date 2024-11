Iltempo.it - Gino Cecchettin contro la difesa di Turetta: "La memoria di Giulia umiliata"

"Io ieri mi sono nuovamente sentito offeso e ladi"., all'indomani dell'arringa difensiva pronunciata davanti alla corte d'Assise di Venezia dai legali di Filippocon l'intento di provare a risparmiare all'imputato l'ergastolo, non ci sta e affida ai social la sua dura reazione. "Ladi un imputato è un diritto inviolabile, garantito dalla legge in ogni stato e grado del procedimento", ha premesso il papà di, la ragazza uccisa brutalmente dall'ex fidanzato. Tuttavia, "credo che nell'esercitare questo diritto sia importante mantenersi entro un limite che, pur non essendo formalmente codificato, è dettato dal buon senso e dal rispetto umano", ha spiegato l'uomo, ieri assente durante la discussione degli avvocati Giovanni Caruso e Monica Cornaviera.