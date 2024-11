Ilgiorno.it - Frontale sulla via Emilia. Muore Fabio Not, 53 anni. Lavorava a Pantigliate

e viveva a Lodi Vecchio il 53enneNot. Sposato, papà di una ragazzina, l’uomoal supermercato Esselunga die stava tornando a casa dopo il turno di lavoro quando, un terribile incidente, lo ha portato via ai suoi cari. Sonoche la famiglia abita a Lodi Vecchio. Il drammatico schianto è avvenuto poco dopo le 21 di lunedì lungo la variante alla viain territorio di Tavazzano. "Il dramma colpisce una bellissima famiglia - ha affermato il sindaco Lino Osvaldo Felissari -. Sono molto dispiaciuto. C’è cordoglio all’interno della nostra comunità. Siamo vicini alla famiglia". Secondo una prima ricostruzione della dinamica, ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Lodi, lo schianto è avvenuto in modoe sarebbe stato provocato da un sorpasso (le responsabilità sono al vaglio, ma pare che la vittima non abbia colpe).