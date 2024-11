Fondazione Con il Sud 1 milione per le biblioteche del Mezzogiorno | via al bando

Leggi su Ildenaro.it

La lettura come strumento di partecipazione, integrazione e coesione, soprattutto nelle zone interne e periferiche, coinvolgendo persone che vivono situazioni difficili. Con questo obiettivo laCon il Sud e il Centro per il libro e la lettura, in collaborazione con l’Anci – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, promuovono la quarta edizione dele Comunità”. Fino a undi euro le risorse disponibili: 500 mila euro sono messi a disposizione dallaCon il Sud; gli altri 500 mila euro dal Centro per il libro e la lettura. Il, si legge in una nota, è rivolto alle organizzazioni del Terzo settore e punta a sostenere progetti socio-culturali capaci di integrare l’offerta tradizionale e i servizi al pubblico dellecomunali dei comuni di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia che hanno ottenuto la qualifica di “Città che legge” nel biennio 2022-2023, con l’obiettivo di renderle sempre più presidi territoriali di cultura e socialità.