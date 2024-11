Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Pafos, dove vederla. Probabili formazioni e orario tv

Milano, 27 novembre 2024 – Ritorna la Conference League, con ladi Palladino che deve subito reagire alla sconfitta per 2-1 rimediata nell’ultima giornata contro l’APOEL Nicosia. Domani alle 21 i viola ospiteranno il, squadra cipriota che occupa il primo posto della 1^ divisione nazionale. La sfida assume un sapore particolare, dal momento che sia la Viola che ilsi trovano a quota 6 punti in classifica e hanno la stessa differenza reti: 3. A seguito della sconfitta rimediata la scorsa giornata contro l’APOEL Nicosia, laha perso la testa della classifica, che ora dista 3 punti, perciò per i ragazzi di Palladino è necessario portare a casa i la vittoria nella sfida di domani. Tra le squadre in cima, che sono ben sei, c’è da segnalare la sfida tra l’Heidenhiem e il Chelsea, alle 18:45, mentre il Legia Varsavia sarà impegnato in trasferta contro l’Omonia.