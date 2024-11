Inter-news.it - De Vrij: «Sempre contento quando posso giocare! Aiuto l’Inter»

De è stato uno dei migliori in campo stasera in Inter-RB Lipsia. Non ha sbagliato un intervento e, nel post partita su Inter TV, ha commentato quanto visto in campo.BEN GESTITA – Le parole di Stefan de dopo Inter-RB Lipsia: «È stata una partita importante, una partita intensa. Un'ottima prestazione e secondo me anche un ottimo risultato. Penso che non dobbiamo guardare troppo avanti dall'inizio, ma una partita alla volta perché solo così si può fare risultato. Mi sento bene, sto bene fisicamente e sono e aiutare la squadra. Cerco di farlo al massimo».