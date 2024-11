Lanazione.it - Consorzio di Bonifica. Lavori pronti a partire

Sonodi manutenzione da parte deldiToscana Nord nel territorio di Lucca che prevedono interventi di scavo, spalettamento e ricentramento su diversi corsi d’acqua. In queste ore è arrivata l’autorizzazione da parte della Regione Toscana che dà così il via libera alle opere dell’Ente consortile un appalto di circa 90mila euro. Nel dettaglio, sono previstidi scavo nella zona di Pontetetto sull’affluente Fossa Media, a Mutigliano sul Rio Ribongi, a Montuolo sull’omonimo fosso, a Maggiano sul rio Goretta, a S.Angelo in Campo nel fosso Doccia, a Castiglioncello sull’omonimo torrente e rio oltre al Solco del Bosco, e a Balbano nel Solco di Nertola. Spalettamenti e risagomatura interesseranno invece la Fossa Media a Pontetetto, il Fosso Lo Baco a Santa Maria a Colle e la Dogaia di Castiglioncello fra Nozzano e Balbano.