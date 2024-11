Thesocialpost.it - Como, aggredisce medici e infermieri al pronto soccorso: arrestato 37enne senza fissa dimora

Un uomo di 37 anni è statoieri pomeriggio all’ospedale Sant’Anna didopo aver aggredito il personale sanitario. Era stato portato indal 118, che lo aveva trovato in stato confusionale vicino alla stazione di Cadorago. Secondo le prime verifiche, l’uomo avrebbe assunto sostanze stupefacenti.Leggi anche: Nuovo Codice della strada: perché l’uso di farmaci può essere un problema per i test antidrogaCalci e pugni al personale sanitarioUna volta in ospedale, l’uomo ha iniziato a insultare e colpire il medico e l’infermiere che lo stavano curando. Entrambi hanno riportato ferite, con prognosi rispettivamente di dieci e quattro giorni. Nessuno di loro è in pericolo di vita. L’aggressore è stato bloccato dagli agenti del posto fisso di polizia dell’ospedale e poi portato in Questura dalla volante intervenuta in supporto.