Calcio a 5. Girotondo Giochi ed Evergreen in campo per Massimo Santarelli

Inper ricordare l’amico. A un mese dalla scomparsa del 62enne – nato a Forlimpopoli e da anni residente a Forlì, nella frazione di San Martino in Villafranca – è stata organizzata nei giorni scorsi una sfida dia cinque, sua grande passione. Nella vita di tutti i giorni,era elettricista e impegnato come volontario della Pro Loco. L’amico Giacomo Andriano, con Luca Bassi e Leonardo Valente, ha avuto l’idea di ricordarlo con una sfida presso il polisportivo di Vecchiazzano, tra gli ‘esperti’, giocatori dele gli. Tutti erano incon maglie ‘speciali’, blu e verdi ma col nome del comune amico(nella foto). Il trofeo in palio è andato al quintetto dell’– la squadra che ha visto inper diversi anni – impostosi per 4-1.