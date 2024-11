Lanazione.it - Beni confiscati alla criminalità organizzata. Convegno ieri a Terranuova

Arezzo, 27 novembre 2024 – “Come la collettività può riappropriarsi deialleorganizzate e trasformarli incomuni? Come investire socialmente in tempi brevi le risorse che sono messe a disposizione a tal fine?”. Sono queste le domande alle quali si è cercato di risponderemattina durante l'incontro svoltosi in sala consiliare adal titolo “Daiaicomuni”. L’evento, organizzato da Anci Toscana, insieme a Labsus, Laboratorio per la sussidiarietà, al Comune diBracciolini eRegione Toscana, rientra nel ciclo di incontri “La Toscana deicomuni”. Quella diè stata una giornata dedicata aie alle potenzialità che questi possono sprigionare, se ripensati, gestiti e amministrati con lungimiranza.