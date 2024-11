Ilrestodelcarlino.it - "Beko, a rischio altri 400 posti a Fabriano"

"Con il piano della400di lavoro a: l’ennesimo dramma sociale". Così i rappresentanti dei sindacati di categoria Fim Cisl Fiom Cgil e Uilm provinciali di Ancona e le rsu Impiegati in vista della mobilitazione di domani. Dopo le assemblee dei giorni scorsi è stato proclamato uno sciopero da parte dei colletti bianchi della sede di, dalle 11 alle 12 con un’assemblea con presidio davanti la sede didi viale Aristide Merloni. Del resto èla piazza simbolo scelta dai lavoratori delle Marche per lo sciopero generale indetto per domani da Cgil e Uil. Una scelta non casuale visto che il fabrianese, tanto più dopo la presentazione del Piano industriale dellaEurope con quasi 2mila esuberi, di cui quasi 500 nelle Marche, rappresenta un territorio emblematico, che racchiude in sé i diversi problemi che attanagliano le Marche e cioè la crisi dell’industria, lo spopolamento e l’assenza di risorse per le aree interne.