Donnapop.it - Basciano racconta la sua verità: Sophie Codegoni l’avrebbe tradito con Aron Piper, il racconto

Leggi su Donnapop.it

Alessandrohato di esser statodacon la star di Netflix. Ma cosa c’è di vero?Negli ultimi giorni non si fa che parlare dell’arresto di Alessandroe dei suoi presunti atteggiamenti persecutori nei confronti di; di recente, lei è stata ospite di Verissimo e ha dichiarato che con il suo ex fidanzato non stiano più insieme. Nonostante questo, i due avrebbero mantenuto ottimi rapporti per il bene della loro bambina.A poche settimane di distanza da quell’intervista, una notizia bomba ha raggiunto i fan della coppia: Alessandrosarebbe stato arrestato per via delle minacce di morte e lo stalking perpetrato nei confronti di. Lei, per tutta risposta, al Corriere della Sera avrebbe dichiarato di non essere tranquilla e di uscire solo accompagnata dai bodyguards.