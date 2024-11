Ilgiorno.it - Si urtano per sbaglio in via Gorizia a Milano, 15enne sferra un pugno in faccia a una donna di 56 anni

, 26 novembre 2026 – L’urto involontario per strada, poi il violentoine il trasporto in ospedale della vittima. È un episodio tutto da chiarire quello che si è verificato nella serata di oggi in viale, nei pressi della Darsena dei Navigli a. Una ragazzina di 15ha dato un violentoina unadi 56dopo che lei due si erano urtate involontariamente. Lacolpita è stata portata in ospedale. Sono intervenuti pochi istanti dopo gli agenti della Polizia locale che hanno soccorso lae ricostruito la vicenda che sarà approfondita anche con la visione delle telecamere di sorveglianza. La ragazzina è stata riaffidata ai genitori mentre la vittima dell'aggressione ha già annunciato che sporgerà denuncia per lesioni.