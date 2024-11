Ilrestodelcarlino.it - Pokerissimo Tolentino: "Prova di sacrificio"

"Vittoria di grande prestigio sul campo di una squadra molto forte. Grandedidi tutta la squadra che voleva fortemente questo risultato". È il commento entusiasta di Paolo Passarini, tecnico del, dopo la vittoria per 0-1 sul campo del Montegranaro. Dopo un primo tempo equilibrato, il rigore segnato da Capezzani ha galvanizzato i cremisi che nella ripresa si sono difesi egregiamente, portando a casa la quinta gioia consecutiva. "Sono contento per l’approccio alla partita – dice il tecnico del–, perché nel primo tempo abbiamo creato più gioco palla a terra per metterli in difficoltà, creando diverse opportunità tra cui quella che ha portato al calcio di rigore. Nella ripresa ci siamo adattati alla situazione di punteggio, sapevamo della loro pericolosità nel reparto avanzato e abbiamo preferito chiudere di più gli spazi e difenderci di squadra per portare a casa il successo, cercando di correre meno rischi possibile".