Biccy.it - Pellegrini e Lucarelli rompono il silenzio su Madonia dopo le tensioni

Leggi su Biccy.it

Durante l’ultima puntata di Ballando Con le Stelle c’è stato un battibecco tra Selvaggiae Angelo. La giurata ha commentato positivamente l’esibizione del maestro e Federica, ma ha anche fatto un commento che ha indispettito: “Proprio oggi che è stata eliminata Sonia Bruganelli tu e Federica diventata una coppia“.Durante un blocco pubblicitario Selvaggia ai microfoni de La Vita in Diretta ha commentato quello che è successo in puntata con Angelo: “Cosa mi è parso della reazione di? guarda, io posso anche capire che una persona sia un po’ nervosa. Ma lui deve valorizzare Federica. Non essere per nulla simpatico e avere una reazione così ruvida, tra l’altro anche insensata perché poi la mia era una battuta, ero davvero ironica. Lui facendo così danneggia la sua partner in pista“.