Panettoni solidali Admo nelle piazze del Fvg

“Un Panettone per la Vita”: L’Associazione Donatori di Midollo Osseo chiama a raccolta tutti (privati e aziende) per dare il proprio contributo al progetto attraverso una donazione per un dolce natalizioAssociazione Donatori di Midollo Osseo tornadel Friuli VeneziaGiulia, dal 23 novembre e fino al 15 dicembre 2024, con l’iniziativa natalizia “Un Panettone perla Vita”. I volontari saranno presenti, con delle postazioni, in tutta la regione (l’elenco completo èdisponibile nella tabella riportata sotto) dove sarà possibile scegliere il proprio regalo solidale: unpanettone (o un pandoro) elegantemente confezionato che, come dice il claim (Sono un tipo duevolte buono) sono due volte buoni perché oltre al loro inconfondibile gusto aiutano a raccoglierefondi a sostegno delle numerose attività che l’associazione svolge sul territorio.