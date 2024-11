Anteprima24.it - Opificio non a norma e officina abusiva: scattano i sigilli

Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, nell’ambito della campagna controlli “Fiume Sarno” disposta dal Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino volti alla prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale, hanno sequestrato unnel serinese, per mancanza dei requisiti minimi per l’esercizio dell’attività.Nello specifico, i militari operanti, in sinergia con i colleghi dell’Arma competente per territorio, accertavano che un quarantenne del posto, in qualità di amministratore di una società dedita alla lavorazione e trattamento del legno e dei suoi derivati, anche attraversol’utilizzo delle operazioni di verniciatura e laccatura, esercitava l’attività industriale in assenza dell’autorizzazione all’emissioni in atmosfera. Pertanto, alla luce dell’evidenze emerse, l’amministratore è stata deferita in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria e l’attività, del valore di circa due milioni di euro, veniva sottoposta a sequestro.