Gaeta.it - Milano, un robot umanoide protagonista della conferenza di presentazione del Tour de Ski

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La scena italiana dell’innovazione tecnologica e dello sport si è arricchita di un nuovo episodio durante la19/a edizione delde Ski. Questo evento, che si svolgerà dal 3 al 5 gennaio in Val di Fiemme, ha visto uncome moderatore, il che segna un passo significativo nel connubio tra tecnologia avanzata e manifestazioni sportive. L’incontro si è tenuto nell’Organics Sky Garden di, grazie all’iniziativa del comitato Nordic Ski Val di Fiemme.L’avveniristicaLaè stata organizzata in un contesto moderno e accattivante, combinando la bellezza del paesaggio urbano milanese con l’innovazione tecnologica. Il, sviluppato da Oversonic, ha catturato l’attenzione dei numerosi presenti. L’azienda ha una sede a Carate Brianza, e ilè stato realizzato in collaborazione con il polo di meccatronica di Rovereto.