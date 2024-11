Ilfattoquotidiano.it - “Madonia si sente in gara con la fidanzata. Da Ballando vuole uscire vincente (o perdente). Della Pellegrini non gliene frega nulla”: il retroscena di Selvaggia Lucarelli

“Siamo felici di annunciare il ritorno di Samuel Peron, uno dei maestri più amatistoria dicon le Stelle. A partire dalla prossima puntata, Samuel sarà al fianco di Federica, portando la sua esperienza e il suo entusiasmo nella competizione. È una gioia riavere Samuel nella grande famiglia di, certi che il suo talento contribuirà a rendere questa edizione ancora più speciale”, con un nota stampa Rai ufficializza la sostituzione e il cambio di partner per la campionessa di nuoto.Il casotravolge mediaticamente “con le Stelle”. La produzione dello show nella giornata di ieri aveva comunicato, con l’okRai, l’esclusione del ballerino dalla trasmissione del sabato sera: “Divergenze professionali“. Un comunicato di poche righe con i ringraziamenti di rito: “Ringraziamo Angelo per il contributo offerto sino ad oggi e gli auguriamo il meglio per i suoi futuri progetti.