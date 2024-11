Quotidiano.net - Lo sguardo fiero e la testa alta del killer narciso

Roma, 26 novembre 2024 – Fine pena mai ed isolamento diurno per Alessandro Impagnatiello. Così, l’Assise di Milano, ha privato l’assassino di Giulia Tramontano di ogni attenuante. Un “cattivo davvero cattivo” che ha ucciso in maniera lucida e capace la compagna incinta al settimo mese. “Pensare che una settimana fa ero in Monteleone a bere un caffè. Ora sono qui con un ergastolo”. Questa la frase pronunciata daldi Senago esattamente quattro giorni dopo l’arresto. La vita di Giulia paragonata ad una pausa caffè. Una finestra sull’architettura mentale di un uomo che non ha mai smesso di percepirsi al centro dell’universo. Dove gli altri, soprattutto Giulia e Thiago, erano solo accessori funzionali alla sua narrazione. Nessuna incrinatura emotiva. Non un ricordo con la compagna uccisa.