Calciomercato.it - Inter, non va nemmeno in panchina: scatta l’allarme in vista della Fiorentina

Defezione per Simone Inzaghi per il match di Champions League di questa sera al Meazza contro il Lipsia: da valutare le condizioni indei prossimi impegniTutto confermato secondo quelle che erano le previsionivigilia sull’undici di Simone Inzaghi, insfida di Champions League di questa sera al Meazza contro il Lipsia.-Lipsia (LaPresse) – Calciomercato.itIl tecnico dell’ne cambia otto rispetto alla goleada in campionato a Verona, con Taremi (ancora titolare come nelle precedenti occasioni in Europa) al fianco di capitan Lautaro Martinez. Inizialmente inquindi Thuram, protagonista al Bentegodi con una doppietta. Oltre a Lautaro torna dal primo minuto un altro titolarissimo come Calhanoglu in cabina di regia, mentre al fianco del turco Zielinski vince il ballottaggio con Mkhitaryan.