Gaeta.it - INPS 2024: oltre 1500 assunzioni programmate per garantire servizi efficienti

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha annunciato un’importante iniziativa di reclutamento per il, con l’intento di inserire più dinuove unità di personale entro la fine dell’anno. Questa mossa è parte di una strategia più ampia destinata a attuare i piani delineati nei recenti decreti legislativi, assicurando così un rafforzamento delle competenze e delle capacità dell’ente. La comunicazione ufficiale, pubblicata sul sito dell’, ha suscitato grande interesse tra i potenziali candidati e i professionisti del settore.Dettagli del piano di assunzioneL’ufficio dell’ha confermato che il prossimo bando prevede l’assunzione di 2500 nuovi dipendenti in vari ruoli, evidenziando un forte impegno nella ricerca di personale qualificato. Questa iniziativa si allinea con le normative di legge recenti, che autorizzano l’Istituto a indire concorsi per la selezione di profili non dirigenziali.