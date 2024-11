Ilrestodelcarlino.it - Il nuovo Kartodromo di Imola ai raggi X: tre piani per correre anche al coperto

(Bologna), 26 novembre 2024 – Si potrà scendere in pista in ogni periodo dell’anno, a prescindere dal meteo, nelche verrà costruito in via Molino Rosso adalla società veneta Vki dopo un investimento di otto milioni di euro. Aspetti tecnici Il tracciato, che sarà inaugurato a settembre 2025 a due passi dall’autostrada A14, avrà una lunghezza totale di 1.250 metri e potrà essere sfruttato in tre diverse modalità: Sun track - 900 metri – tracciato con sezioni indoor e outdoor, utilizzato in caso di bel tempo; Rain track - 750 metri – tracciato completamente indoor, su tre livelli, utilizzato in caso di maltempo; Full track - 1.250 metri – il tracciato nella sua versione totale che viene utilizzato durante gli eventi Endurance e Sprint che verranno organizzati durante l’arco dell’anno o in occasioni speciali.