Il Burghett salva la storia. La Madonna Bogani torna nella sua edicola

Completato il restauro, è stata riposizionata nel’sacra di via San Carlo al rione ““ la “con Cristo Morente“ di Mario, dai più conosciuta come la ““. I lavori di restauro sono stati curati dall’Amministrazione comunale e alla cerimonia di riposizionamento, l’altra mattina, erano presenti il sindaco Gianpiero Bocca, l’assessora alla Cultura Martina Morazzi, il consigliere regionale Gigi Ponti, i rappresentanti della Giunta e del Consiglio comunale, la restauratrice Federica Giudici, il parroco don Stefano Gaslini, il presidente dell’Associazione “rione“ Alberto Palamini, lo storico Fernando Bucchioni e tanti cittadini. L’opera è stata realizzata nel 1985 a seguito di una raccolta fondi dei residenti con l’obiettivo di realizzare un dipinto da esporre nel punto in cui fino al 1921 sorgeva l’antica chiesetta del quartiere.