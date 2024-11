Anteprima24.it - Estorsione a 18enne, i Carabinieri denunciano giovanissimi nel Casertano

Tempo di lettura: < 1 minutoAvrebbero estorto ad uncirca 1500 euro in “tangenti” a rate, minacciandolo e intimidendolo per oltre un anno. Protagonisti tre, tra cui due minori di17 anni e un neo-maggiorenne, denunciati daidella stazione di Vitulazio, nel, per il reato di. E’ stata la vittima, residente a Bellona, a denunciarli il 22 novembre, dopo che i tre coetanei si erano presentati a casa sua pretendendo 250 euro, e adducendo come pretesto il pagamento di un paio di scarpe avute in prestito daldue anni prima e mai restituite; la vittima li ha fatti attendere e ha chiamato i, che sono arrivati a casa sua sorprendendo i tre giovani estorsori mentre ildava loro i soldi; i tre sono stati così portati in caserma e denunciati.