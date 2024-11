Anteprima24.it - Emergenza furti a Sarno, Sirica (Fratelli d’Italia): “Serve l’Esercito per proteggere i cittadini”

Tempo di lettura: 2 minutiNegli ultimi giorni, la città dista vivendo una situazione di crescente insicurezza a causa di un’escalation diche sta gettando iin uno stato di paura e incertezza. Le segnalazioni e le immagini provenienti dai residenti documentano una realtà preoccupante, in cui la sicurezza delle abitazioni e dei quartieri sembra seriamente compromessa.Enrico, consigliere comunale di opposizione e coordinatore cittadino di, ha voluto esprimere con fermezza la sua preoccupazione e richiamare l’attenzione delle autorità competenti: “Non possiamo accettare che i nostri convivano nel terrore di lasciare le proprie case. È necessario intervenire con decisione per garantire la sicurezza sul territorio.una presenza costante delle forze dell’ordine e, se necessario, l’impiego dele di mezzi straordinari come elicotteri per sorvegliare e contrastare questi fenomeni criminali”, ha detto.