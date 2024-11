Gamberorosso.it - Due giovani truffano per anni Uber Eats: rubati oltre 2 milioni grazie al cibo venduto a metà prezzo

Leggi su Gamberorosso.it

Un pasto apuò sembrare un buon affare, ma dietro questa offerta si celava una truffa dadi euro ai ddi. Sono duefrancesi gli artefici dell’ingegnoso schema, orchestrato tra il 2022 e il 2023, che prevedeva l’uso di un canale crittografato su Telegram e un sofisticato sistema di richieste di rimborso fraudolente. Mentre i clienti banchettavano adimezzato, i due hacker accumulavano fortune in criptovalute, fino a quando la loro rete è stata smantellataa un’indagine della polizia francese.Come funzionava la truffa aL’idea dietro alla frode era tanto semplice quanto efficace: i dueoffrivano pasti aattraverso un canale Telegram. Ad esempio, per un ordine dida 50 euro, il cliente pagava solo 25 euro direttamente a loro, mentre il resto della transazione era gestito in modo da ingannare