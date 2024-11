Gaeta.it - Crescono le truffe online: come difendersi in un contesto sempre più rischioso

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Con l’uso crescente dell’e-commerce, il numero diè aumentato in modo allarmante. In Italia, milioni di utenti hanno avuto esperienze negative mentre acquistavano prodotti e servizi via internet. È fondamentale comprendere i rischi e conoscere le tecniche per proteggere i propri dati personali. Ecco una panoramica sui temi relativi allee alle strategie di difesa.L’impatto dellein ItaliaLerappresentano un fenomeno dilagante,rivelano recenti dati. Nel 2023, oltre 12 milioni di italiani hanno subito almeno un tentativo di frode mentre acquistavano, rappresentando più del 20% della popolazione. La fascia d’età che ha subito il maggior numero diè quella tra i 25 e i 34 anni, dove la percentuale sale al 33,1%.