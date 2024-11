Quotidiano.net - Conte, rivotiamo presto e la comunità risponderà a Grillo

ha esercitato questa facoltà, rivoteremo al più, sono certo che la, ha già dimostrato volontà di partecipazione. Forse si aggiungerà qualcun altro". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe, a Il Rosso e il Nero, su Radio Uno. "Questaa tono". "Di Battista è uscito da tempo, lo stimo, mi fa piacere mantenere uno scambio culturale. Raggi e Toninelli sono nel M5s, sono parte del Movimento. Questo Movimento è maturo, ha una grandissima vocazione democratica, è la casa anche di chi ha un'opinione diversa. Il discrimine non è chi è dissenziente, ma fra chi ha un atteggiamento costruttivo e chi distruttivo. Non abbiamo bisogno di distruttori all'interno, che boicottano, come alcuni seguaci di, che stanno boicottando e invitando al non voto.