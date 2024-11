Ilnapolista.it - Berrettini: «Ci sono stati momenti in cui ho pensato al ritiro. Ho preso energia da quanto successo l’anno scorso a Malaga

Repubblica intervista Matteo, vincitore della Coppa Davis insieme a Sinner e agli altri tennisti italiani. Nel 2023 Jannik aveva promesso a Matteo di vincere la coppa insieme da protagonistisuccessivo. Così è stato e oraracconta le emozioni provate.Leggi anche: Procacci: «Sinner,e gli altri della Coppa Davis meritano una serie tv,interessanti»: «Jannik fuori dal campo è solare»A Repubblica confessa di avere un desiderio:«Riposare. Quella del tennista è una vita che va molto veloce, c’è bisogno di staccare, poi inizieremo a pensare al 2025».Resterà come la Davis della sua rinascita:«Quando abbraccia ail capitano Filippo Volandri e Jannik dopo la vittoria di un anno fa entrambi mi dissero subito che quella coppa avrebbero voluto vincerla ancora, ma con me in campo, da protagonista.