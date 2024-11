Nuovasocieta.it - Alberica Filo della Torre e la malagiustizia. Un libro denuncia di Fabrizio Peronaci con le accuse del figlio della contessa

Leggi su Nuovasocieta.it

L’ultima fatica del giornalista scrittore: Uno scandalo italiano, Armando Editore, riprende uno dei fatti di cronaca nera più noti degli anni 90: il delitto dell’Olgiata. Un crimine che ha lasciato aperto interrogativi e responsabilità da parte degli inquirenti, ben oltre la mera cronaca nera. Siamo nell’estate del 1991. La, moglie di un costruttore, fu trovata strangolata il 10 luglio nella sua camera da lettosua villa, in cui erano presente il personale di servizio, da cui sparirono tutti i suoi gioielli. Un quadro che con due telefonate intercettate e le macchie di sangue da analizzare avrebbe fatto pensare al più facile dei delitti da risolvere. Il caso si è invece in breve trasformato in uno show di rara ferocia e insensatezza.