Panorama.it - Tumore al pancreas: a che punto è la ricerca

Ilal: terza causa di morte per cancro al mondo, meno del 10% dei malati sono ancora vivi a distanza di 5 anni dalla diagnosi, anche se le cose stanno per fortuna lentamente cambiando. Un nemico che ancora troppo spesso non perdona, nonostante i grandi passi avanti fatti dalla, soprattutto negli ultimi anni. E’ ilche ha ucciso Steve Jobs nel 2011, che si è portato via Gianluca Vialli nel gennaio del 2023 e Sven Goran Eriksson solo pochi mesi fa. All’inizio del 2024 ha colpito anche Eleonora Giorgi, che sta raccontando la sua malattia su giornali e tv proprio nelle ultime settimane, mostrandosi senza capelli, preoccupata per le metastasi che si stanno allargando. Personaggi famosi a parte, colpisce ogni anno quasi 15mila persone solo in Italia: è una malattia silente che spesso si manifesta quando è già troppo tardi.