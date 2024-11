Panorama.it - Tommy Robinson, chi è l'uomo anti islam che infiamma l'Inghilterra

Questa è la storia di. Quarantuno anni, estrazione proletaria, è cresciuto a Luton, un sobborgo di Londra. Parla un inglese dall’accento molto forte - caratteristica che fa storcere il naso alle persone «raffinate». Il nostro personaggio, che all’anagrafe si chiama Stephen Christopher Yaxley-Lenno, viene presentato da quasi tutti i media come rissoso, razzista, persino «fascista». Ora si trova in carcere e rischia la vita. Eppure, nonostante la propaganda avversa (e come si vedrà, molto discutibile) decine di migliaia di persone, poche settimane fa, hanno protestato nel centro di Londra, per«perseguitato politico». Ma che cosa ha fatto questo «masaniello» inglese? Da anni, denuncia pubblicamente bande di uomini, musulmani - per lo più pakistani - che in molte città del Paese hanno circuito ragazzine sbandate, anche minorenni (addirittura di 11 anni), le hanno drogate, stuprate, e persino avviate alla prostituzione.