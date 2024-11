Gaeta.it - Sospeso per corruzione un sottufficiale della Capitaneria di Porto di Venezia

Facebook WhatsAppTwitter Un noto caso diha coinvolto undidi, addetto all’ufficio patenti nautiche. La notizia dei sei mesi di sospensione del funzionario è emersa a seguito di un’indagine dei Carabinieri del Nucleo Investigativo e del Nucleo Natanti. Le indagini hanno messo in luce una serie di atti che vanno contro i doveri d’ufficio, suggerendo l’esistenza di un sistema illegale che ha portato al sequestro di 37.500 euro.Dettagli sull’indagine e sulla sospensioneLa sospensione è stata eseguita il 16 ottobre 2023 e resa pubblica oggi, sollevando interrogativi su come un funzionario preposto al rilascio di patenti nautiche sia potuto incorrere in comportamenti illeciti. L’indagine ha avuto inizio nel giugno 2022 e si è protratta fino all’agosto 2023, periodo nel quale sono emerse le informazioni chiave che hanno portato all’azione da parte del Gip su richiestaProcuraRepubblica.