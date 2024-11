Inter-news.it - Serie A, oggi doppio posticipo e debutto di Giampaolo: le partite

Marcotorna ad allenare inA: lo farà nelVenezia-Lecce, l'ultima partita della tredicesima giornata. Con i verdetti in testa stabiliti nel weekend, in particolare dalla vittoria del Napoli sulla Roma.A 2024-2025 – 13ª GIORNATAEmpoli-Udinese lunedì 25 novembre ore 18.30 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZNVenezia-Lecce lunedì 25 novembre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Calcio (SAT 202, DTT 473), Sport 251 e DAZN 2 (215 Tivùsat), live streaming DAZNVerona-Inter 0-5 17? Correa, 22?, 25? M. Thuram, 31? de Vrij, 41? BisseckMilan-Juventus 0-0Parma-Atalanta 1-3 4? Retegui, 39? Éderson, 49? Cancellieri (P), 75? LookmanGenoa-Cagliari 2-2 8? rig. Raz. Marin (C), 12? Frendrup, 59? Miretti, 88? rig. Piccoli (C)Como-Fiorentina 0-2 19? Adli, 68? KeanTorino-Monza 1-1 59? Masina, 63? Djuric (M)Napoli-Roma 1-0 54? LukakuLazio-Bologna 3-0 68? Gigot, 72? Zaccagni, 92? Dele-BashiruCLASSIFICAANapoli 29Atalanta 28Inter 28Fiorentina 28Lazio 28Juventus 25Milan 19 *Bologna 18 *Udinese 16 *Empoli 15 *Torino 15Roma 13Parma 12Verona 12Cagliari 11Genoa 11Como 10Lecce 9 *Monza 9Venezia 8 ** una partita in meno