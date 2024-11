Ilgiorno.it - Santa Caterina d'Alessandria: vita, martirio e devozione"

Leggi su Ilgiorno.it

d': ladel 25 novembred'è una delle sante più venerate nel calendario cristiano, celebrata il 25 novembre di ogni anno. La sua storia è avvolta in un alone di mistero e leggenda, rendendola una figura affascinante nella storia della Chiesa.visse durante il primo quarto del IV secolo e, secondo la tradizione, era una nobildonna did'Egitto, dotata di grande bellezza e intelligenza. Lae ilsi convertì al cristianesimo in giovane età e divenne nota per la sua saggezza e erudizione. Si narra che abbia confutato con successo i filosofi pagani incaricati dall'imperatore Massimino Daia di sconfessare la sua fede. In seguito a questo episodio, fu imprigionata e torturata. Nonostante le numerose sofferenze, rimase ferma nella sua fede, convertendo persino la moglie dell'imperatore e molti soldati.