Perché l'Italia può guidare sicurezza e sviluppo in Europa. Il rapporto Mediobanca sulla Difesa

Latorna al centro del dibattito economico e politico grazie al nuovo“Sistemanel mondo e in Italia”. Il documento esplora le dinamiche di un comparto cruciale per laglobale e per l’economia, tracciando un quadro dettagliato su investimenti, politiche e prospettive future. La ricerca dell’istituto di credito è stata presentata a Milano all’evento “The Defence Era”, con Alberto Nagel, ad di, Gabriele Barbaresco e Nadia Portioli, rispettivamente direttore e senior corporate financial analyst dell’area studi dell’istituto, Glenn McCartan, rappresentante della Defence innovation unit presso il Comando europeo Usa, Domitilla Benigni, ceo e coo di Elt Group; Pierroberto Folgiero, ad di Fincantieri; Guido Lami, condirettore generale di MBDA Italia, Emanuele Serafini, vice president Western Europe di Lockheed Martin e Matteo Perego di Cremnago, sottosegretario di Stato alla