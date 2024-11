Ilgiorno.it - Panico sulla Statale 36: prima sorpassa a tutta velocità, poi si blocca di traverso in galleria e minaccia un automobilista

Colico (Lecco), 25 novembre 2024 – Un primo sorpasso insul filo almeno dei 130 chilometri all'ora, dove il limite è di 90. Poi un secondo sorpasso, al termine del quale, l'rallenta di proposito per farsi raggiungere, sbanda ripetutamente e a frena davanti al secondo conducente che ha appena superato, fino a fermarsi, di, scendere dalla propria auto,rlo,rlo. Sembra quasi un remake della scena cult del film Il sorpasso, con Vittorio Gassman, nei panni di Bruno Cortona, che, al volante della sua Lancia Aurelia B24 convertibile, si esibisce in una serie di sorpassi lungo l'Aurelia, con tanto di gestaccio delle corna. Invece no, non è finzione, è successo veramente,36, tra Colico e Dorio, in direzione sud verso Milano. Lo racconta Paolo Castelli, di Mandello del Lario, che la scena l'ha vista di persona e l'ha anche filmata con la sua dashcam di bordo e postata in rete.