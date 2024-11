Ilrestodelcarlino.it - Morto un anziano nel Bolognese: forse caduto dal tetto

Bologna, 25 novembre 2024 – È stato trovatodavanti alla sua abitazione a Zola Predosa un uomo di 79 anni. Il rinvenimento del cadavere questa mattina, attorno alle otto, in via San Pancrazio. Il 79enne aveva diverse ferite e, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbe quasi certamentedaldella villetta a due piani, dove abitava da solo, mentre tagliava i rami di un albero. A ritrovarlo è stata una signora che fa le pulizie nella casa. È stata comunque disposta l'autopsia per fare piena luce sulla vicenda. Sul posto oltre ai carabinieri è intervenuto il 118 e i vigili del fuoco.