Ilfattoquotidiano.it - Morte di Matilde Lorenzi, chiesta l’apertura di una pratica al Csm: “Indagini chiuse in modo sbrigativo, verificare le responsabilità dei pm”

Valutare “eventuali profili didisciplinare in capo ai magistrati titolari delle” sulladi, la ventenne sciatrice azzurra che ha perso la vita il 29 ottobre scorso dopo essere caduta durante un allenamento sul ghiacciaio della val Senales, in Alto Adige. Con questo obiettivo il membro togato del Consiglio superiore della magistratura Ernesto Carbone, ex deputato eletto in quota Italia viva, ha chiestodi unaal Comitato di presidenza dell’organo di autogoverno delle toghe. Già il giorno dopo lala Procura di Bolzano aveva autorizzato la sepoltura del cadavere, comunicando che nella vicenda “non si ravvisanopenali”. Molti addetti ai lavori però hanno sollevato seri dubbi sulle condizioni di sicurezza della pista, a partire dall’ex sciatore Paolo De Chiesa, che ha sottolineato l’assenza di una rete di protezione nel punto dove la giovane atleta ha perso l’equilibrio, molto vicino al fuori pista (video).