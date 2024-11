Quotidiano.net - Marcegaglia:: "Educare alla parità anche in azienda"

"LE MIE ESPERIENZE da donna al vertice mi hanno insegnato che devi sempre dover dimostrare il tuo valore, ma che puoi farcela e arrivare. Se molte donne non ci riescono èa causa di fattori culturali che la nostra società deve ancora conquistare". Emma, col fratello Antonioguida dell’di famiglia, prima donna lo è stata molte volte: in Confindustria, come presidente, all’Eni, con la stessa carica, e poi in BusinessEurope, prima donna a ricoprire un incarico di vertice e prima italiana dai tempi di Guido Carli. Ma al lavoro affianca da anni l’impegno nella Fondazione creata dai genitori, Palmira e Steno. "Sono stata fortunata – dice – e credo sia bene restituire qualcosa a chi nella vita lo è stato meno". Oggi è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne.