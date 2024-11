Anteprima24.it - Manager e professore universitario: addio al sannita Pasquale Gagliardi

Tempo di lettura: < 1 minutoSi è spento a 87 annie per quasi vent’anni segretario generale della Fondazione Giorgio Cini di Venezia.è morto a Milano. I funerali, come riporta l’Adnkronos, si terranno martedì 26 novembre alle 11, nella chiesa di San Pietro in Sala. Nato a Cerreto, si è trasferito a Milano per laurearsi alla Cattolica dove nel 1986 – dopo un periodo a Padova – è divenuto docente di sociologia dell’organizzazione alla facoltà di Scienze politiche.Tantissimi i saggi pubblicati durante la sua carriera. Il suo lavoro ha contribuito alla nascita e allo sviluppo dell’estetica organizzativa, campo d’indagine interno agli studi organizzativi. Tante anche le esperienze nelle società di consulenza, tra cui Boston Consulting Group.